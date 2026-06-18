CSI-Schweiz: Andreas Thut übernimmt MarCom

Publiziert am 18.06.2026

Andreas Thut bringt rund drei Jahrzehnte Erfahrung in Journalismus und digitalem Medienmanagement mit. Seit 2016 verantwortete er verschiedene leitende Rollen für die digitalen Produkte des Beobachter (Ringier Medien Schweiz), davor war er für die NZZ, mehrere Tamedia-Titel, Swissinfo und BBC Scotland tätig.

Bei CSI-Schweiz wird er künftig die digitale Marketingstrategie, das Kommunikationsmanagement sowie die redaktionelle Leitung von Publikationen und die Medienarbeit verantworten.

CSI-Geschäftsführer Simon Brechbühl lässt sich in einer Mitteilung zitieren, Höneisen habe «die Kommunikation von CSI auf allen Kanälen weiterentwickelt» und werde der Stiftung auch nach seinem Ruhestand beratend zur Verfügung stehen. Thut selbst begründet den Wechsel mit inhaltlicher Überzeugung: «Religions- und Meinungsfreiheit sind mir wichtig, und ich freue mich, meine Erfahrung dafür einzusetzen», lässt er sich zitieren.

Die Stiftung Christian Solidarity International mit Sitz in Zürich setzt sich seit 1977 für Religionsfreiheit und Menschenwürde ein und verfügt über einen Sitz im Uno-Menschenrechtsrat. (pd/cbe)