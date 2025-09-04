Megura: Anke Mosbacher verstärkt Geschäftsleitung

Publiziert am 04.09.2025

Die Kommunikationsagentur Megura hat Anke Mosbacher in die Geschäftsleitung berufen. Sie übernimmt seit August 2025 als Chief Client Officer die Bereiche Kundenberatung und Customer Experience.

Mosbacher war zuvor als Chief Marketing Officer tätig und verfügt über Erfahrung in Brand-Management, Digitalisierung und Customer Experience. In ihrer neuen Position bei Megura soll sie den Kundennutzen maximieren und die strategische Ausrichtung des Unternehmens stärken, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Megura-Team, um Kundenbedürfnisse noch zielgerichteter in massgeschneiderte Lösungen zu übersetzen», wird Mosbacher zitiert. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben seine Kompetenzen im Branding und Digital durch KI und generative Targeting-Ansätze ausbauen.

Die Geschäftsleitung besteht nun aus René Utiger (CEO/Inhaber/Verwaltungsrat), Fabrice Widmer (COO/Creative Director) und Anke Mosbacher. Megura beschäftigt an den Standorten Baden und Zürich rund 20 Mitarbeitende. (pd/cbe)