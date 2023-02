Communicators: Annette Matzke wird Partnerin

Die Schweizer Kommunikationsagentur Communicators stellt das Finanzteam neu auf. Annette Matzke übernimmt die Aufgaben von Christian Weber per 1. Februar 2023. Christian Weber hat den Finanzarm der Agentur gemeinsam mit Ralph Spillmann vor mehr als 20 Jahren gegründet. Zeitgleich mit Weber zieht sich auch Ralph Spillmann aus dem Unternehmen zurück, wie es in einer Mitteilung heisst. Spillmann habe seine operative Verantwortung bereits vor drei Jahren an den ehemaligen Wirtschafts- und Finanzredaktor Peter Manhart übergeben, sei aber im Verwaltungsrat aktiv geblieben.

«Mit Annette Matzke haben wir eine ausgewiesene und international versierte Kommunikationsexpertin als Partnerin gewinnen können. Sie wird gemeinsam mit Peter Manhart die bestehenden Geschäftszweige in der Schweiz und neu auch in Deutschland ausbauen», so Christian Weber über die Nachfolgeregelung.

«Ich freue mich sehr, die Nachfolge von Christian Weber anzutreten. Gemeinsam mit Ralph Spillmann hat er eine äusserst renommierte Agentur aufgebaut, die seit Jahren zu den führenden Kommunikationsadressen im Finanzbereich gehört. Ich bin zuversichtlich, dank meiner beruflichen Erfahrungen und meines breiten Netzwerks, bestehende Mandate sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz auszubauen und neue zu gewinnen», wird Annette Matzke zitiert.

Expertise auf Unternehmens- und Agenturseite

Matzke ist laut Mitteilung seit mehr als 20 Jahren in der Kommunikationsbranche tätig – sowohl auf der Unternehmens- als auch auf der Agenturseite. Sie leitete beim globalen Vermögensverwalter Fidelity International die Media Relations für Deutschland, Schweiz und Österreich, war Pressesprecherin bei DWS und verantwortete das Marketing des ChemiePensionsfonds, einem Versorgungswerk zur betrieblichen Altersversorgung in der chemischen Industrie in Deutschland. Auf der Agenturseite war sie als Beraterin unter anderem bei internationalen Kommunikationsagenturen wie Instinctif Partners und GolinHarris tätig.

Annette Matzke hat ein BWL-Studium an der Universität zu Köln abgeschlossen und sich jüngst zum Certified Investor Relations Officer (CIRO/DIRK) weitergebildet. Zusätzlich hat sie den Lehrgang «Social Media Manager» an der TH Köln und die Ausbildung zur PR-Beraterin an der BAW München abgeschlossen. (pd/cbe)