Die Agentur begleitet AO-Foundation seit nun mehr fast zwei Jahren, wie es in einer Mitteilung heisst. Die weltweit tätige Stiftung ist eines der grössten medizinischen Netzwerke mit mehr als 20’000 Chirurgen und medizinischem Personal aus rund 100 Ländern. Nun wurde die Marke fit gemacht für die digitale Zukunft.





Das über 18 Monate dauernde Projekt war laut Mitteilung «geprägt von einer konsequenten Ausrichtung auf die Anforderungen und Kommunikationsbedürfnisse einer hoch qualifizierten und anspruchsvollen Gemeinschaft von orthopädischen Chirurgen auf der ganzen Welt». Das neue digitales EcoSystem ermögliche es dieser Community heute, ihre individuellen Fähigkeiten im Dialog mit Kollegen weiterzuentwickeln und so das Leben von Menschen mit orthopädischen Verletzungen oder Degenerationen zu verbessern.

Martin und Karczinski ging die Aufgabe aus zwei Richtungen an. In einer qualitativen und quantitativen Analyse sowie zahlreichen Tests des Nutzerverhaltens wurden die aktuellen und zukünftigen Nutzerbedürfnisse bewertet, um sie im Anschluss in eine neue digitale Kommunikations- und Social-Media-Strategie zu überführen. Gleichzeitig wurde eine neue Markenarchitektur für das breite Leistungs- und Wissensangebot der AO-Foundation geschaffen. Die AO ist eine global operierende Organisation, die sich durch starke lokale Autonomie und hohes Engagement aller Mitglieder auszeichnet. So berücksichtigt die massgeschneiderte Lösung nun alle kultur- und prozessbezogenen Merkmale des Unternehmens und bildet die Grundlage für einen umfassenden neuen Auftritt der AO.

Die Kombination aus digitalen Lösungen für die Weiterentwicklung der Community und der umfassenden Neuausrichtung der Marke macht die AO-Foundation fit für die Herausforderungen beim Aufbau und der Entwicklung ihres digitalen Wissens- und Kompetenzmanagements. Bei den diesjährigen Davoser «AO Courses» wurde die Marke Anfang Dezember eingeführt und wird nun weltweit mit den digitalen Kommunikationstools umgesetzt. (pd/lol)