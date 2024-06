Fabio Zahnd: Atupri setzt auf ein neues Content-Konzept

Publiziert am 04.06.2024

Atupri verfolge das Ziel, die digitale Präsenz zu stärken und die Zielgruppe mit abwechslungsreichem und zeitgemässem Social Content zu erreichen, schreibt Fabio Zahnd in einer Medienmitteilung. Dafür produziere man kurze Social-Reels und auch längere Videoinhalte sowie kreative Grafik-Posts für Instagram und TikTok. «Diese Inhalte sollen nicht nur sichtbar und teilbar sein, sondern auch emotional berühren und die Zielgruppe aktivieren», so Zahnd.

Der Content umfasst eine Vielzahl von Themen, die am Puls der Zeit sind und die Zielgruppe direkt ansprechen soll. Dazu gehören das «Atupri-Grosi», die praktische Lifehacks und Gesundheitstipps aus der Hausapotheke teilt, sowie Strassenumfragen, die authentische Meinungen und Erfahrungen zu verschiedenen Gesundheitsthemen einfangen. Weiter gibt es die Video-Serie «Notfall! Notfall!» mit Prof. Aristomenis Exadaktylos vom Inselspital Bern, die auf unterhaltsame Weise Mythen der Notfallmedizin entlarvt und wertvolle Tipps für den Alltag gibt.

Zusätzlich werden diverse Portrait-Videos produziert, in denen Menschen mit ganz alltäglichen Anliegen im Fokus stehen. Der Content wird durch weitere zielgruppenrelevante Themen ergänzt, um eine breite und engagierte Community aufzubauen. Mit dieser neuen Partnerschaft und den innovativen Ansätzen in der Content- Produktion baut Atupri ihre digitale Präsenz weiter aus und stärkt ihre Marke in den sozialen Medien. (pd/nil)