Jim & Jim: Auf Augenhöhe mit der Generation Z

Die Plattform «Berufe Hotel Gastro» von HotellerieSuisse und GastroSuisse präsentiert einen neuen Markenauftritt. Dieser hebt laut einer Mitteilung «die Vielfalt, Kreativität und Leidenschaft der Hotel- und Gastrobranche» hervor. Gestaltet von der Agentur Jim & Jim, setze das Rebranding «auf magische Momente, um die Emotionen und Attraktivität der Branche erleb- und spürbar zu machen».

Nach über zehn Jahren war es an Zeit, die Kommunikationsstrategie von «Berufe Hotel Gastro» an die Bedürfnisse der jungen, digital vernetzen Zielgruppe anzupassen, heisst es weiter. Die gesamte Kommunikationsstrategie wurde darauf aufgebaut, die Gemeinsamkeiten der Zielgruppe Gen Z hervorzuheben: Teamgeist, Menschlichkeit, Spass und Abwechslung sowie der Wunsch nach beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten.

Im Rahmen des Rebrandings entstand eine neue Bildwelt, welche für verschiedene Kommunikationsmassnahmen eingesetzt wird. Die Bilder für den neuen Markenauftritt wurden während drei Produktionstagen an verschiedenen Orten wie dem Widder Hotel/AuGust Restaurant und im Cheyenne in Zürich, dem Casino Bern und dem 7132 Hotel in Vals kreiert, um die Einzigartigkeit und Dynamik der Branche zu unterstreichen.

Neuer Messestand

Das Rebranding-Projekt umfasste die Entwicklung des gesamten Markenauftritts einschliesslich Logodesign, Brand Manual, visueller Inhalte wie Bilder und Videos, Website und Printbroschüren. Im Zentrum standen ausserdem der Messestand für die schweizweiten Berufswahlmessen und eine verstärkte Präsenz in den sozialen Medien. Der neue Messeauftritt wurde zum ersten Mal am «Salon interjurassien de la formation» in Moutier eingesetzt.

Der neue Markenauftritt zielt laut Mitteilung darauf ab, die Attraktivität der Hotel- und Gastrobranche nach aussen zu tragen, einzigartige Arbeitsumfelder durch magische Momente zu betonen, Nahbarkeit zu schaffen und auf Augenhöhe mit der Zielgruppe Gen Z zu kommunizieren.

«Wir sind stolz auf das Resultat und darauf, dass die Schönheit der Branche nun auf allen Kanälen transportiert wird. Wir sind überzeugt, dass der neue Auftritt dazu beitragen wird, Fachkräfte für die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Hospitality-Branche zu begeistern», so Dominique Wandeler, Leiterin Marketing-Kommunikation bei HotellerieSuisse.

«Berufe Hotel Gastro» verbindet als schweizweite, dreisprachige Plattform von HotellerieSuisse und GastroSuisse junge Menschen im Berufswahlalter mit den vielfältigen Berufs- und Karrieremöglichkeiten in der Hotellerie und Gastronomie.

Verantwortlich bei BHG: Dominique Wandeler (Leiterin Marketing-Kommunikation bei HotellerieSuisse), Elian Schmid (Fachspezialistin Bildungsmarketing HotellerieSuisse), Richard Decurtins (Berufsbildung Mitglied der Geschäftsleitung GastroSuisse), Mike Bürkli (Nachwuchsmarketing GastroSuisse); verantwortlich bei Jim & Jim: Robin Steiner (Gesamtleitung), Clarissa Crincoli (Projektleitung), Fabio Emch, Robin Steiner, Clarissa Crincoli, Bianca Stofer, Melanie Luu, Beatriz Machado (Idee und Konzeption), Johannes Inauen (Art Direction), Clarissa Crincoli (Production), Robin Steiner, Clarissa Crincoli (On-Set Production), Bianca Stofer (Creative Direction), Bianca Stofer (Photography), Johannes Frei (DOP), Gidon Wessner (AC), Nicolas Burri, Cédric Widmer (Gaffer), Kim Joes, by Kim Joëlle Steiner und Geraldine Schiesser (Styling, Hair & Make-Up), Gioia Pillittu (Runner), Gioia Pillittu (Social Media Content), Bianca Stofer, Johannes Frei (Post-Production und Color Grading). (pd/cbe)