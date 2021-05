MetaDesign: Auf in eine neue Ära

Lucerne Festival und MetaDesign verbindet eine lange Partnerschaft: Bereits 2001 stand die Branding-Agentur den damaligen «Internationalen Musikfestwochen» in ihrem Wandel hin zum «Lucerne Festival» zur Seite. Seither unterstützt MetaDesign die international bekannte Marke in vielfältigsten kommunikativen Themen. Umso mehr freut es die Agentur, das Lucerne Festival in einem weiteren visionären Schritt mitzuprägen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Spannungsfelder zelebrieren

Bei Lucerne Festival treffen junge Talente auf arrivierte Meister und Meisterinnen, Tradition auf Innovation und die Zentralschweiz auf die weite Welt. Dieses Zusammenspiel von Spannungsfeldern ist das, was Lucerne Festival ausmacht – und auch antreibt. Und das, was die kreative Idee für die neue Marke bildet.

Dieses Zusammenspiel von Spannungsfeldern lässt sich an verschiedensten Markenelementen wiederentdecken. Grundsätzlich symbolisiert die neue Marke ein inspirierendes Aufeinandertreffen von Gegensätzen, das neue Horizonte eröffnet und Grossartiges ergibt.





Entstanden ist ein Auftritt, der die One-Brand-Strategie von Lucerne Festival stärkt. Der dabei unterstützt, die grosse Vielfalt des Festivals – die Spannungsfelder, die unterschiedlichen Angebote, Zielgruppen und Veranstaltungen – in einer unverwechselbaren Marke zusammenzufassen, nach aussen zu tragen und gleichzeitig einen grossen und mutigen Schritt in die Zukunft zu gehen.

In diesem Sinne: Vorhang auf für eine neue Ära – für ein farbenfrohes, dynamisches und prägnantes Gesamterlebnis, das Leidenschaft für Musik und eine positive Haltung zum Ausdruck bringt. (pd/lol)