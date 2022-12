The Brandpower: Auf Zeitreise ins Jahr 2040

«Wir haben überlegt, wie die Schweiz im Jahr 2040 aussehen wird», lässt sich Ralph Aichem, Inhaber The Brandpower, in der Mitteilung zitieren. Er fügt an: «Wir kamen zum Ergebnis, am besten wäre es, wenn die Schweiz genauso lebenswert bliebe, wie sie heute ist». Dieses Ziel werde erreicht, indem nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen konsequent umgesetzt würden. Zu entdecken gebe es in der neuen Ausstellung deshalb zwölf ausgezeichnete Lösungen als neue «energetische Sehenswürdigkeiten der Schweiz» auf einem 12 Quadratmeter grossen Schweiz-Modell.

Am 1. Dezember ist in der Umwelt-Arena in Spreitenbach die neue permanente Ausstellung von Energie 360° eröffnet worden. Die Energiedienstleisterin ist seit den Anfängen der Umwelt-Arena als Hauptsponsorin mit dabei.

Wer noch weiter in die Zukunft eintauchen möchte, bekomme auf fünf Stelen per Touchscreen weitere Informationen über die gewichtigen Energiethemen wie E-Mobilität, Energiezukunft, erneuerbare Energien und mit welchen Innovationen die Energiezukunft bereits heute umgesetzt werde. «Bis 2040 will die Stadt Zürich Netto-Null beim CO 2 -Ausstoss erreichen – und wir von Energie 360° wollen ausschliesslich erneuerbare Energien liefern», wird Jörg Wild, CEO von Energie 360°, in der Mitteilung zitiert. Wild ergänzt: «Die Ausstellung soll anregen, inspirieren und aufzeigen, dass wir alle Verantwortung übernehmen müssen.»

Die Reise ins Jahr 2040 ist in der Umwelt-Arena ganzjährig möglich. Natürlich sei auch der aktive Einsatz der Besuchenden gefragt: An einer Klimmzugwand können sie ihre Muskelkraft spielen lassen und so am eigenen Körper erfahren, wie viel Energie für eine Tasse Kaffee oder eine warme Dusche benötigt wird.

The Brandpower war zuständig für die Konzeption, Planung und Bespielung der analogen und digitalen Ausstellflächen. Aufgebaut und umgesetzt wurde die neue Ausstellung von der Expomobilia.

Verantwortlich für bei Energie 360°: Tanya Barlogis (Leiterin Marketing Kommunikation), Simon Lerch (Projektleiter Marketing Kommunikation), Oliver Heeroo (Projektleiter Sponsoring, Events & Marketing-Kommunikation); verantwortlich bei The Brandpower: Ralph Aichem (Inhaber), Lothar Schieberle (Creative Director), Simone Böhringer (Art-Direktorin), Malwin Böhringer (Digital Content), Ladina Wunderli (Beratung, Koordination und Text). (pd/tim)