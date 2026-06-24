Jung von Matt Brand Identity: Auftritt vom Naturstein inspiriert

Publiziert am 24.06.2026

Hans Eisenring hat sich vom lokalen Handwerksbetrieb zu einem national tätigen Unternehmen für Küche, Bad, Naturstein und Service entwickelt. Die öffentliche Wahrnehmung des Familienunternehmens blieb jedoch lange auf den Küchenbau fokussiert, obwohl die Kompetenzen längst darüber hinausreichten. Jung von Matt Brand Identity begleitete Hans Eisenring nun durch diese nächste Entwicklungsphase – mit einer geschärften Markenstrategie, einer geklärten Markenarchitektur, einem weiterentwickelten Corporate Design und einer neuen Verbal Identity, heisst es in einer Mitteilung. Jung von Matt Tech setzte den neuen Auftritt im digitalen Raum um.

Die neue Markenstrategie positioniert Hans Eisenring als Dachmarke für die vier Leistungsbereiche Küche, Bad, Naturstein und Service. Eisenring denkt Wohnräume vom Anspruch der Kundinnen und Kunden her und übersetzt diesen in Planung, Material, Umsetzung und Service.

Das überarbeitete Erscheinungsbild verbindet handwerkliche Direktheit mit architektonischer Präzision. Mit den organischen «Stones» entstand ein Gestaltungselement, das die Individualität von Naturstein ins Markensystem überträgt. Das Siegel «So wird's gemacht» steht für den Anspruch der Familie Eisenring, Projekte persönlich und zuverlässig zu Ende zu führen.

Eine zentrale Rolle spielte dabei die sprachliche Neuausrichtung. Gemeinsam mit Hans Eisenring entwickelte Jung von Matt Brand Identity die K.L.A.R.-Regeln – konsequent, lösungsorientiert, alltagsnah und raffiniert. Aus vagen Aussagen wurden so konkrete Zusagen, aus gängiger Dienstleisterprosa eine Sprache, die Verantwortung übernimmt.

Parallel zur Markenentwicklung übernahm Jung von Matt Tech die digitale Umsetzung. Vier eigenständige Websites wurden auf einer einzigen modernen Plattform zusammengeführt. Ein Farbleitsystem sorgt für Orientierung zwischen den vier Leistungsbereichen, und die organischen Natursteinformen wurden technisch so aufbereitet, dass sie browser- und geräteunabhängig sauber skalieren. Entstanden ist ein kohärenter, intuitiver Auftritt, der Besucherinnen nahtlos durch alle Bereiche führt.

Für Hans Eisenring markiert die neue Identität den Übergang in eine neue Unternehmensphase. «Die neue Identität schafft Ordnung in unserem Portfolio, gibt der nächsten Generation eine moderne Plattform und stärkt das gemeinsame Selbstverständnis. Ganz entsprechend unserem eigenen Anspruch: So wird's gemacht», wird Hans Eisenring, Inhaber und Geschäftsführer, in der Mitteilung zitiert. (pd/spo)