Rosarot hat für den Schweizer Hunde- und Katzen-Brand Freezack einen vollständigen Brand Guide als Self-Service-Tool entwickelt. Damit sollen die Brandverantwortlichen des Unternehmens alle Werbemassnahmen effizient und kostenbewusst umsetzen können, heisst es in der Mitteilung der Agentur.



Freezack ist ein Eigenbrand von BusinessCom, die über 14'500 Artikel im Heimtierbereich vertreibt. Um die Marke in ein neues Zeitalter zu transformieren wurde Rosarot beauftragt, Freezack aufzufrischen und auffällig in der Tierwelt zu positionieren.





Aufbauend auf einer grundlegenden Markenanalyse entwickelte Rosarot die neue Markenidentität von Freezack – mit Markenattributen, Markennutzen, Markentonalität und Markenbild. Ebenso definierte die Zürcher Agentur die neue Positionierung und baute darauf die gesamte Visibilität der Marke auf.



Mit dem entwickelten Brand Guide, der von Farbwelt, Typographie, Logo, Gestaltungselementen, bis Vorlagen für Packagings und Ads alles beinhaltete, erhielt BusinessCom ein Self-Service-Tool, mit dem das Unternehmen kostenbewusst alle Marketinginstrumente selbst umzusetzen und den Brand effizient aufbauen kann. (pd/wid)