VMLY&R Milan: Aus dem Hauptquartier des täglichen Lebens

Franke Home Solutions, eine Division der Franke-Gruppe und Anbieter von Systemen und Lösungen für die private Küche, lanciert die neue paneuropäische Kampagne «The Great Stage». Sie basiert auf der Strategie von Franke «als integriertem Systemanbieter, der exklusives Design mit vollwertiger Funktionalität, Schweizer Qualität und nachhaltigen Innovationen für ein besseres Leben verbindet», wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne «The Great Stage» sei inspiriert von Frankes Versprechen, Veränderungen als Chancen für ein besseres Leben zu erkennen. Sie zeige «auf kreative und visuell eindrucksvolle Weise, wie die intelligenten Lösungen und das Design von Franke allen Küchenliebhabern und -liebhaberinnen einen Raum ermöglichen, der den sich stets ändernden Ansprüchen gerecht wird». «Frisch und fesselnd» unterstreiche der Kampagnenfilm die Fähigkeit von Franke Home Solutions, den Wandel vorausschauend im Blick zu behalten und anzugehen.

Seit der Pandemie ist die Küche laut Mitteilung verstärkt zum Mittelpunkt eines jeden Haushalts geworden – ein multifunktionales «Hauptquartier» des täglichen Lebens. «Die Wiederentdeckung des Kochens zu Hause hat die Bedeutung der Küche auf ein neues Niveau gehoben: Sie wurde zu einem zentralen Raum für den Austausch, das Zusammenleben und den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit – und das wird so bleiben», lässt sich Barbara Borra, Präsidentin und CEO von Franke Home Solutions, zitieren. «Wohnküchen sind zu faszinierenden Bühnen für private ‹Kochshows› geworden, und als Brancheninnovator begegnet Franke Home Solutions diesem Trend mit einem integrierten System, das die Kreativität beim Kochen freisetzt.»

Die Kampagne «The Great Stage» wird ab sofort auf digitalen und in Printkanälen publiziert. Sie wird im Zuge des kürzlich erfolgten Rebrandings der Franke-Gruppe veröffentlicht, das die Dynamik, den Elan und die Offenheit für Veränderungen von Franke in den neuen Look der Website und die aktualisierten Kommunikationskanäle übersetzt. Das Rebranding-Design ist laut Mitteilung hell und modern, mit frischen Farben und klaren Linien, während das aktualisierte Franke-Logo in einem kräftigen «Vibrant Red»-Ton erscheint, der für mehr Präzision und Anpassungsfähigkeit steht.

Verantwortlich bei VMLY&R Milan: Rafael Genu, Cristian Comand (Creative Directors); Mediaagentur: EMA – Euro Media Agency Austria, Wien. (pd/cbe)