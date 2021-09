Corpmedia

Aus Japanisch wird plötzlich Schweizerdeutsch

Die Agentur hat für das internationale Webseiten-Harmonisierungsprojekt von Emmi den Casefilm inszeniert.

Die Emmi-Gruppe holte sich mit ihrem internationalen Webseiten-Harmonisierungsprojekt am Best of Swiss Web Bronze in der Kategorie «Business». (Bild: Screenshot Casefilm)