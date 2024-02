E2 - das Newsportal des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vermittelt Hintergrundwissen über die Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik des Bundes und deren Wirkung, heisst es in einer Mitteilung. Es bietet darüber hinaus einen vertieften Einblick in die Tätigkeiten und Projekte des SBFI.

Mit diesem Themenportal verlagert das SBFI einen Teil seiner Kommunikation in den digitalen Raum. Ende 2023 ist die letzte gedruckte Ausgabe des Magazins SBFI News erschienen. Die Publikation gab es seit 2013.

Der Name «E2» bezieht sich auf den Standort des Staatssekretariats, das seinen Sitz an der Einsteinstrasse 2 in Bern hat. Gleichzeitig steht er symbolisch für die Themen Bildung, Forschung und Innovation. (pd/spo)