Branders: Aus RehaClinic wird Zurzach Care

Der Ursprung der RehaClinic-Gruppe geht auf die Erschliessung der heilenden Thermalquellen in Bad Zurzach vor über 65 Jahren zurück. Seither hat das Unternehmen seine Kompetenzen in der stationären und ambulanten Rehabilitation laufend ausgebaut sowie zusätzliche Angebote der Prävention entwickelt. Die Gruppe bietet heute wesentlich mehr als Rehabilitation.

Vor diesem Hintergrund sei klar geworden, dass auch der Name «RehaClinic» dem strategischen Anspruch der Gruppe nicht mehr genüge, heisst es in einer Mitteilung. Mit dem neuen Markennamen Zurzach Care gelinge es, auf dem starken Fundament aus Tradition und Erfahrung aufzubauen und eine Brücke in die Zukunft zu schlagen: zur Vision der Marke, sich partnerschaftlich um die Bedürfnisse von Menschen zu kümmern.

Das neu gestaltete Logo akzentuiert durch die Inszenierung gegensätzlicher Typografien die Verbindung von Herkunft und Zukunft, während der Farbton Wärme und Nähe vermittelt – genau das sei der wichtigste Anspruch der neuen Marke, heisst es weiter. Die Farbpalette setzt sich in der überarbeiteten Bildwelt fort, welche die Grundlagen für den prägnanten neuen Markenauftritt von Zurzach Care bilden.





Die Creative Consultancy Branders hat die Grundlage für den digitalen Auftritt, für die Broschüren, die Briefschaften, bis hin zu den Bekleidungen und die Signaletik komplett überarbeitet und so ein konsistentes 360-Grad-Markenerlebnis geschaffen.

Verantwortlich bei Zurzach Care: Dr. Serge Altmann (CEO), Marietta Werder (Leiterin Kommunikation); verantwortlich bei Branders: René Allemann (CEO & Creative Director), Philippe Knupp (Strategy Director), Sarah Egger (Junior Brand Consultant), Palma Manco (Senior Brand Designer), Micha Kumpf (Senior Brand Designer), Sarah Trendle (Executive Brand Designer). (pd/lom)