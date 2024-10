Publiziert am 10.10.2024

Der Studiengang lege künftig einen stärkeren Fokus auf digitale Geschäftsmodelle, künstliche Intelligenz, Leadership und individuellen Vertiefungen durch Majors, teilt die HWZ mit. Die Anpassungen erfolgten, um die Studierenden optimal auf die Herausforderungen der digitalen Wirtschaft vorzubereiten, so die Hochschule weiter.

Die Arbeitswelt verändert sich rasant und die Anforderungen an zukünftige Fach- und Führungskräfte sind vielfältiger denn je. Mit der Umbenennung des bisherigen Bachelor Wirtschaftsinformatik in Bachelor Digital Business & AI reagiert die HWZ Hochschule für Wirtschaft auf diese Entwicklungen. Die Namensänderung sei dabei nur ein sichtbares Zeichen für tiefgreifende inhaltliche Anpassungen, die den Studiengang «moderner, praxisnäher und zukunftsfähiger» machen.



«Mit der Umbenennung und inhaltlichen Neuausrichtung des Studiengangs tragen wir den Anforderungen der modernen Arbeitswelt Rechnung», wird Rahel Sulzberger, die den Bachelor-Studiengang gemeinsam mit Silvana Cucu leitet, in einer Medienmitteilung zitiert. «Der Bachelor Digital Business & AI vermittelt nicht nur technisches Know-how, sondern auch soziale und kommunikative Kompetenzen, die heute unerlässlich sind.» (pd/nil)