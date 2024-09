Department of Noise: Award für Smiling-Gecko-Projekt

Publiziert am 27.09.2024

«Give every child equal access to music education and watch the world become a better place.» Dieser Leitsatz begleitet Hannes Schmid seit der Gründung von Smiling Gecko im Jahr 2014. Dass «The Power of Sound and Music» für ihn ein wichtiges Element für nachhaltige Entwicklungshilfe ist, wundert nicht: Er hat bis weit in die Nullerjahre fast alles, was Rang und Namen in Kunst, Kultur und Kommerz hatte, vor seiner Kamera gehabt, heisst es in einer Mitteilung.

2017 konnte Hannes Schmid die Zürcher Soundagentur Department of Noise (DoN) als Partner für sämtliche Bedürfnisse bezüglich Sound bei Smiling Gecko gewinnen. «Hannes ist eine Naturgewalt von Geschichtenerzähler», sagt Philipp Schweidler, Partner bei DoN: «Es dauerte keine fünf Minuten, um uns für sein Unterfangen zu begeistern.»

Inzwischen sind unzählige Projekte umgesetzt worden: Von Fundraising-Songs bis hin zur Sound Identity mit diversen Sound-Elementen, die in der Kommunikation von Smiling Gecko zum Einsatz kommen. Mit dem Kultur- und Musikzentrum «The Gong» ist dann 2023 ein visionäres Projekt gestartet: Es soll ein gewichtiger Baustein für die Rückgewinnung einer kulturellen Identität für Kambodscha (immer noch geprägt von der Herrschaft der Roten Ghmer) gelegt werden.

Gleichzeitig wird damit eine Plattform geschaffen, auf der sich frische lokale und internationale Kreativität in verschiedensten Disziplinen weit über die Landesgrenze hinaus entfalten kann. DoN hat dabei die Bedürfnisse der Ansprechgruppen in einen in sich verwobenen Kreativ-Hub gepackt, der aus Auditorium, Video- und Tonstudios sowie einer Eventzone besteht. Die Infrastruktur wurde dabei so gestaltet, dass sie Inspiration auf allen Ebenen beflügelt und maximal flexibel genutzt werden kann. Seit den offiziellen Eröffnungsfeierlichkeiten Ende Juni 2024 ist das Gebäude mit Leben gefüllt, die Befähigung der lokalen Kreativschaffenden zum selbstständigen Betrieb der Facility ist in vollem Gang.

Für die kreative und strategisch überlegte Konzeption und Umsetzung bei Smiling Gecko wurde Department of Noise nun von der global besetzten Jury der International Sound Awards in Hamburg mit einem Hauptpreis geehrt. Philipp Schweidler sagt dazu: «Natürlich freuen wir uns über jeden Award. Ein solcher für dieses Herzensengagement in Empfang nehmen dürfen, ist natürlich doppelt wertvoll –weil er dabei hilft, das Projekt in die Welt zu tragen, die Menschen für die Sache an sich zu begeistern und zum Mitwirken zu bewegen!» (pd/cbe)