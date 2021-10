René Eugster, Gründer und Head of Creation der Agentur am Flughafen wurde nach einigen Jahren Pause erneut in die Jury des BoB Best of «Business-to-Business» Communication Awards berufen. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung vom Montag.

Seit 1997 steht der BoB für herausragende Kommunikationsarbeiten im Business-to-Business Bereich aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die 22-köpfige Jury, die sich aus erfahrenen B2B-Spezialisten aus dem DACH-Raum zusammensetzt, tagt im März in Nürnberg. (pd/lol)