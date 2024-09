Publiziert am 03.09.2024

«So unterschiedlich die Sprachen sind, in denen wir beim Bakom miteinander kommunizieren, so vielfältig sind die Funktionen, die Aufgaben und die Menschen in unserem Amt», sagt Bernard Maissen, Direktor vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom), in die Kamera.

Die Behörde hat einen neuen Employer-Branding-Spot mit dem Titel «Arbeiten beim Bakom» lanciert. Während knapp fünf Minuten erzählen verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrer Arbeit.

Beim Bundesamt für Kommunikation sind rund 300 Mitarbeitende in fünf Abteilungen und dem Direktionsbereich beschäftigt. Es wurde 1992 als Teil des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) gegründet.

«Stehen vor einem Generationenwechsel»

«Das Bakom steht in den nächsten fünf Jahren vor einem Generationenwechsel. Es werden viele Mitarbeitende in Pension gehen. Der Kampf um Talente wird härter», sagt Maissen auf Anfrage. Das Ziel ist, das Bakom als modernen, attraktiven Arbeitgeber zu positionieren.

Bei den aktuellen Bemühungen handelt es sich laut Maissen um einen Prozess, und nicht um eine Kampagne. Unter anderem will das Bundesamt vermehrt auf Plattformen wie LinkedIn präsent sein. Weitere interne Massnahmen seien bereits umgesetzt.

Der aktuell auf YouTube publizierte Spot wurde intern mit der Human-Ressources-Abteilung und den Mediamatiker-Lernenden realisiert. Ein spezielles Budget dafür gibt es nicht. Der Film soll auf der Bakom-Website aufgeschaltet werden. Eine angepasste Version soll zudem intern im Rahmen des Onboardings kommuniziert werden. (wid)