Die Agentur am Flughafen hat für den Schweizer Hersteller für Heizsysteme Elco eine Informationskampagne entwickelt. Darin wird die neue Wärmepumpe Aerotop XS beworben. Potenzielle Käuferinnen und Käufer sollen auf das Produkt aufmerksam gemacht werden, wie es in der Mitteilung heisst. Dazu wurde ein personalisiertes Bandsalatmailing verschickt. Über einen QR-Code gelangte man auf eine Landingpage, wo man vergleichen konnte, wie leise die Aerotop SX von Elco im Gegensatz zu anderen Lärmemissionen in Wohnquartieren ist.

Das Bandsalatmailing soll darauf hinweisen, das früher nicht alles besser war. Dokumente mussten mit der Post verschickt werden. Lieblingssongs wurden durch eben diesen Bandsalat vernichtet. Selbst Heizungen waren ineffizient und wurden mit fossilen Brennstoffen betrieben. Die Botschaft: Die Zukunft gehört Wärmepumpen.

Das Mailing wurde Anfang 2023 verschickt.

Verantwortlich bei Elcotherm, Vilters: René Grosswiler (Leiter Marketing Services), Linda Meyer (Marketing Services Senior Specialist); verantwortlich bei Agentur am Flughafen, St.Gallen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Ketil Eggum (Art Direction), Patrick Lindner (Text), Max Eugster (Beratung/Projektleitung). (pd/wid)