Perikom: Barbara Aeschlimann ist neue Präsidentin

Die Generalversammlung von Perikom, der Fachverein für Personalmanagement und Interne Kommunikation, wählte am Donnerstag Barbara Aeschlimann einstimmig als neue Präsidentin. Sie löst Cyril Meier ab, der den Vorstand verlässt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Thore Lingel von Farner Consulting, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die neue Präsidentin ist seit 2014 Vorstandsmitglied und seit 2018 Geschäftsführerin der Zürcher Gesellschaft für Personal-Management. Seit drei Jahren ist Barbara Aeschlimann im Vorstand von Perikom. Während mehr als 25 Jahren hatte sie HR-Leitungsfunktionen in verschiedenen Branchen inne, unter anderem war sie während mehr als zehn Jahren Personalchefin von EY Schweiz. Aeschlimann ist promovierte Sprachwissenschaftlerin.

«Gute, zielführende HR-Arbeit lebt von ebenso guter Kommunikation, die das Zielpublikum gezielt adressiert. Vor diesem Hintergrund schätze ich, dass Perikom diese zentrale Schnittstelle im Unternehmen unter die Lupe nimmt und so das gegenseitige Verständnis von HR und interner Kommunikation schärft», wird Aeschlimann in der Mitteilung zitiert.

Zum Dank für Cyril Meiers grosse Verdienste um Perikom – seit seiner Gründung im Jahr 2011 – ernannte ihn der Vorstand per Akklamation zum Ehrenmitglied. (pd/cbe)