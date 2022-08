BEKB: Barbara Nyfeler wird Leiterin Medienstelle

Bei der Medienstelle der Berner Kantonalbank (BEKB) kommt es zu einem Wechsel. Florian Kurz, bisheriger Leiter Media Relations, hat sich entschieden, seinen beruflichen Werdegang ab Anfang Oktober ausserhalb der Bank fortzusetzen, heisst es in einer Mitteilung.

Per Mitte August 2022 hat Barbara Nyfeler die Leitung der Medienstelle übernommen. Nyfeler ist seit 12 Jahren in der Unternehmenskommunikation tätig – seit 2018 in der Bankenbranche. Zuletzt verantwortete sie die Interne Kommunikation und war stellvertretende Leiterin Unternehmenskommunikation bei Valiant. Nyfeler hat 2011 den Master in Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Freiburg abgeschlossen und 2021 einen CAS in Media Relations am MAZ absolviert. (pd/wid)