Die Welt der Werbegeschenke ist noch immer in alten Mustern gefangen. Neue Ideen sind selten. Alex de Geus, Gründer und Co-Inhaber von Max x Promo, wollte dies laut einer Mitteilung ändern: «Unsere Gesamtlösung schafft ein Kundenerlebnis. Der Bestellprozess für eine sinnvolle, nachhaltige und innovative Auswahl an Produkten ist komplett digitalisiert. Der Service dazu bleibt persönlich. So kommen unsere Kunden einfach und schnell zum Ziel – und zwar 24/7. Auf dem Dashboard sind zudem ihre Offerten, Rechnungen und Bestellungen jederzeit einsehbar.»

Bühler&Bühler entwickelte für das junge Unternehmen den Markenauftritt. Die Brand-Personality: frisch, smart und unkonventionell. Das Versprechen von Max x Promo: inspirierend, einfach, schnell. Die Zürcher Agentur verantwortete das komplette Branding – und damit das Produkt auch maximal ankommt, die passende Kommunikationsstrategie. Das Content Marketing auf den Kanälen von Max x Promo sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram setzt Bühler&Bühler in Eigenregie um, wie es weiter heisst. Der Schlüssel zum Erfolg seien inspirierende Stories aus der Welt der Gadgets, treffsicher ausgespielter Paid Content sowie eine Online-Bannerkampagne mit einer bereits gemessen überdurchschnittlichen Reichweite.

Nadja Wey, Senior Consultant bei Bühler&Bühler, lässt sich wie folgt zitieren: «Wir konnten eine komplette Markenwelt entwickeln – von der Persönlichkeit bis zum Storytelling. Das entspricht genau unseren Kernkompetenzen. Die grösste Herausforderung war, unsere Arbeit dabei auf dem bereits bestehenden Webshop aufzubauen.»

Verantwortlich bei Max x Promo: Alex de Geus (Gründer & Co-Inhaber), Fabian Hänggi (Operativer Leiter & Co-Inhaber); verantwortlich bei Bühler&Bühler: Stephanie Geiger (Creative Director), Claudia Roethlisberger (Art Director), Nadja Wey (Senior Consultant, Key Account), Armin Morid (Strategy Director), Jan Gross (Text & New Media Producer, Consultant), Salvatore (Junior Art Director), Isabelle Eck (Trainee Design). (pd/tim)