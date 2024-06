Publiziert am 06.06.2024

Ein bewusster Umgang mit der Umwelt gewinnt auch in der Kosmetikbranche an Bedeutung. Ghilli setzt mit Shampoo und Körperpflege in fester Form – frei von Plastik – ein Zeichen für ein umweltfreundliches Bade- und Duscherlebnis, heisst es in der Mitteilung. Allink unterstützte das Zürcher Beauty-Start-up in der strategischen Ausrichtung und setzte das Branding und die Verpackung von Ghilli um. Dieses soll nicht nur das nachhaltige Versprechen und die handgemachte Qualität der Produkte, sondern auch mediterrane Sinnlichkeit und Lebensfreude spürbar machen.



Die Essenz der Marke findet sich in einem sinnlichen Packaging Design wieder: «Im sonst oft minimalistisch gehaltenen Beauty-Segment sticht Ghilli hervor», sagt Creative Director Christoph Schlatter. Elegante Farbcodes, passend zur jeweiligen Duftrichtung, bringen Riviera-Gefühle ins heimische Bad. Eine hochwertige Kartonage steht im Einklang mit den Markenwerten und sorgt für ein Handmade-Flair: Die solide Haar- und Duschpflege wird von einem Familienbetrieb in Südfrankreich hergestellt.

Das emotionale Branding weckt Erinnerungen an legere Sommertage. Auch die Bildwelt wirkt emotional und authentisch: Analoge Fotografien vor sommerlicher Mittelmeerkulisse transportieren das befreite Körpergefühl, für das Ghilli steht. (pd/wid)