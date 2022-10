Kontx: «Behind the Beans» bei Turm Kaffee

Die Agentur Kontx liess die Starköche Rolf Caviezel und Tobias Funke für Turm Kaffee sprechen. Da sich beide an unterschiedliche Zielgruppen richten, wurden separate Social-Media-Strategien entwickelt – jeweils unter dem Motto «Behind the Beans». Während Rolf Caviezel Rezepte mit Kaffee für B2C aufbereitet und dabei einfache Tipps gibt, klärt Tobias Funke B2B über das Kaffeehandwerk auf.

Ausgezeichnet zum «Schweizer Röster des Jahres 2020» zelebriert das Familienunternehmen Turm Kaffee seit einem Vierteljahrtausend das Rösten und Zubereiten von Kaffee, wie es in einer Mitteilung heisst. Kontx begleite das Unternehmen dabei, «den Spagat zwischen Tradition und Innovation gekonnt hinzulegen». «Gerade bei einem Produkt wie Kaffee, das durch den aromatischen Geruch und den köstlichen Geschmack seine Liebhaber gewinnt, bedarf es besonders viel Kreativität, um das damit verbunden Lebensgefühl auf sozialen Plattformen erlebbar zu machen», so Kontx-Geschäftsführerin Bettina Gebhardt.

Um Gastronomen und Privatpersonen das Barista-Handwerk zu vermitteln und sie in die Kunst des Kaffeezubereitens einzuführen, eröffnete Turm Kaffee 2019 am Stammsitz in St. Gallen seine erste Barista Academy. Mit dem detaillierten Kursangebot spricht die Traditionsrösterei Kaffee-Aficionados an. Ganz nach dem Motto «Behind the Beans» öffnet das Traditionshaus die Türen, bildet Home Barista aus, erzählt aus der Vergangenheit und schlägt die Brücke in die Zukunft mit innovativen Rezepten und sympathischen Videos. In den Clips teilen die Baristi von Turm Kaffee als versierte Experten und nahbare Markenbotschafter ihre Begeisterung für Kaffee.

Aufgrund des positiven Anklangs wurde nun eine zweite Academy in Schlieren bei Zürich eröffnet. All diese Erfahrung basiert auf langjähriger Aus- und Weiterbildung von Baristi für den Gastronomie- und Hoteleriebereich.

«Kontx hat unsere B2C-Zielgruppen ausgezeichnet verstanden und es geschafft, diese durch passendes Storytelling auf unserer Digitalisierungsreise mitzunehmen», lässt sich Sara Leuthold, Geschäftsführerin E-Commerce von Turm Kaffee, zitieren. «Als Traditionsmarke, die immer wieder mit innovativen Ideen von sich reden macht, war es uns sehr wichtig, dass dieser entscheidende Schritt gelingt.»

Verantwortlich bei Kontx: Bettina Gebhardt (Gründerin und Geschäftsführerin), Marzia Sansoni (Junior Consultant). (pd/cbe)