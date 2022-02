Mit dem Beitritt zur «Planet Pledge» der World Federations of Advertisers (WFA) untermalt die Credit Suisse ihr Bekenntnis zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung auch als Marketing-Organisation, heisst es in einer Mitteilung. «Planet Pledge» verpflichtet die Credit Suisse in vier Schlüsselbereichen aktiv zu werden, um den Übergang zu Netto-Null voranzutreiben. Dazu gehört die Förderung von nachhaltigerem Verbraucherverhalten und die Stärkung eines vertrauenswürdigeren Marketingumfeld.

Seit Mitte letzten Jahres werden sämtliche Crossmedialen Medienkampagnen klimaneutral umgesetzt. Die durch die Kampagnen verursachten CO2-Emissionen werden in Zusammenarbeit mit Mediacom und myclimate berechnet. Mit den Kompensationsbeiträgen unterstützt die Credit Suisse Non-Profit-Organisationen im Bereich von Klimaschutz oder sozial Benachteiligten, heisst es weiter.

«Bei der Credit Suisse sind wir überzeugt, dass die Finanzbranche eine entscheidende Rolle beim Schutz unseres Planeten und der Wegbereitung einer besseren Zukunft spielt. Daher anerkennen wir unseren Teil der Verantwortung bei der Bekämpfung des Klimawandels durch die Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen und klimaschonenden Weltwirtschaft. Nachhaltigkeit in unser Marketing einfliessen zu lassen ist nur ein Teil unseres öffentlichen Engagements für die nachhaltige Zukunft der Bank und unserer Kundschaft», wird Roman Reichelt, Chief Marketing Officer bei Credit Suisse in der Mitteilung zitiert. (pd/mj)