Scholtysik: Bell beauftragt Zürcher Agentur

Publiziert am 27.05.2026

Scholtysik begleitet die Bell Food Group langfristig bei der strategischen und gestalterischen Führung ausgewählter Marken sowie der konsistenten Ausgestaltung relevanter Touchpoints. Für die Produktmarke Bell wurde zudem die strategische Positionierung geschärft, heisst es in einer Mitteilung.

Auf Anfrage teilte Scholtysik mit, dass die Zusammenarbeit aus einer «Agenturevaluation mit Chemistry Meetings» hervorging. Ein Rebranding der Marke Bell sei nicht geplant.

Die Bell Food Group beschäftigt rund 13'000 Mitarbeitende und ist in Europa tätig. Zum Markenportfolio zählen unter anderem Hilcona, Hügli, Eisberg, Hubers und Bell.

Scholtysik wurde 1996 gegründet und betreut Unternehmen und Institutionen bei der Führung und Transformation von Marken. Zum Kundenportfolio gehören unter anderem UBS, ABB, SBB, ETH, Bank Cler, Maxon, Pax sowie das Paul Scherrer Institut PSI. (pd/cbe)