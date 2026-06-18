Live Lab: Bernadette Gauthier verlässt die Agentur

Publiziert am 18.06.2026

Bernadette Gauthier macht sich selbstständig, heisst es bei Live Lab auf Anfrage. Eine Nachfolge für sie sei nicht vorgesehen.

Gauthier stiess noch vor der offiziellen Gründung als erste Mitarbeiterin zur Agentur und bekleidete zuletzt drei Funktionen gleichzeitig: Partnerin, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Growth Officer. In dieser Rolle war sie laut einer Mitteilung massgeblich für Kundenmandate und das Wachstumsgeschäft verantwortlich.

Die Agentur für Live-Kommunikation, Events und Brand Experiences betreibt neben dem Hauptsitz in Zürich Standorte in Dubai und Riad. (pd/cbe)