BCS Consulting: Bernard Strapp gründet PR-Beratung

BCS Consulting nennt sich die Agentur, die Bernard Strapp nach über zehn Jahren an vorderster Medienfront für Unternehmen wie SRF oder UPC gegründet hat.

Die Agentur mit Sitz in Steckborn bietet «massgeschneiderte Lösungen in Sachen PR und Öffentlichkeitsarbeit», wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei lege sie den Fokus auf die Konzipierung und Entwicklung von Kommunikationsstrategien und -Kampagnen, Krisen- und CEO-Kommunikation. Durch «den grossen Erfahrungsschatz und entsprechendes Netzwerk in der Branche» sei es der Agentur möglich, Einzelpersonen genauso wie multinationale Unternehmen in Sachen strategische Kommunikation zu beraten.

Bernard Strapp, Inhaber und Gründer von BCS Consulting, leitete zuletzt die externe Kommunikation von UPC in der Schweiz. Dabei war er verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von PR- und Kommunikationsstrategien sowie Issues-, Reputations- und Krisenmanagement. Während dieser Zeit begleitete er das Unternehmen in Sachen PR zudem durch Rebrandings und M&A-Prozesse.

Davor war er während gut fünf Jahren für SRF tätig, wo er als Mediensprecher fungierte und Grossprojekte wie «The Voice of Switzerland» oder den «Eurovision Song Contest» kommunikativ begleitete. Strapp hat an der ZHAW Journalismus und Organisationskommunikation studiert. (pd/cbe)