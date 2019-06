IRF: Bernd Pfister nimmt Einsitz im Verwaltungsrat

Das Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation IRF erweitert seinen Verwaltungsrat mit Bernd Pfister als externes Mitglied, wie es in einer Mitteilung heisst. Pfister verfüge über grosse Erfahrung als Verwaltungsrat, in strategischer Unternehmensführung und als Sparringpartner von Führungsteams. Er werde die im Unternehmen tätigen IRF Partner Michael Düringer, Stefan Mathys, Martin Meier-Pfister und Jürg Stähelin (VR-Präsident) in der weiteren Unternehmensentwicklung und Positionierung von IRF als in der Schweiz führendes Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation unterstützen.

Pfister ist aktuell Präsident der SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association) und Managing Director der in Baar domizilierten Paros Capital AG. In seiner beruflichen Laufbahn setzte er über 60 Private-Equity-Deals um und besetzte zahlreiche Verwaltungsratspositionen. Aktuelle Mandate sind unter anderem Präsident des Verwaltungsrats der Argus Data Insights Holding AG, Libera Holding AG und Link Marketing Services AG. Bei der Swiss Entrepreneurship Foundation arbeitet Bernd im Advisory Board.

Pfister schloss sein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen mit einer Dissertation zum Thema «Corporate Venture Capital» ab und absolvierte das Ph. D. Programme an der Durham University Business School. IRF hat sich in den letzten Jahren als eines der führenden Schweizer Beratungsunternehmen für Wirtschafsthemen etabliert. (pd/wid)