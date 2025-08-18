Publiziert am 18.08.2025

Die Reform des Schweizer Erbrechts hat neue Möglichkeiten in der Vorsorge- und Nachlassplanung geschaffen, gleichzeitig aber auch Fragen bei Privatpersonen aufgeworfen. Die Krebsliga Schweiz reagiert darauf mit einem Ratgeber für Personen, die sich über Aspekte der Nachlassregelung informieren möchten. Für Konzept und Gestaltung zeichnet die Agentur Evoq verantwortlich, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Evoq setzte für den Ratgeber auf einen Storytelling-Ansatz. Zwei fiktive Protagonisten namens Bernhard und Sarah führen die Leser durch verschiedene Fragestellungen rund um Erbschaft und Nachlass. Dieser Ansatz soll den Einstieg in die oft als schwierig empfundene Thematik erleichtern, schreibt die Agentur.

Das Gestaltungskonzept orientiert sich an den Prinzipien Reduktion, Klarheit und Empathie. Die Verwendung der Markenfarbe Orange in Kombination mit natürlichen Bildern und prägnanter Typografie soll Aufmerksamkeit schaffen und die Wiedererkennung der Krebsliga stärken.

Modularer Aufbau

Der Ratgeber ist modular entlang der wichtigsten Fragen zur Nachlassplanung gegliedert. Dies ermöglicht es den Lesern, je nach Interesse an verschiedenen Stellen einzusteigen. Fachbegriffe werden erklärt, komplexe Sachverhalte durch Infografiken visualisiert.

Die Nachfrage bestätigt die Relevanz des Themas: In den ersten drei Monaten wurde der Ratgeber über 500 Mal bestellt. Diese Zahlen deuten auf einen Bedarf nach verständlich aufbereiteten Informationen zur Nachlassplanung hin.

Die Krebsliga Schweiz positioniert sich mit dieser Publikation als Ansprechpartnerin für Fragen rund um Erbschaften und Legate. (pd/nil)