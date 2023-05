Zum Weltgedenktag für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen kommenden Freitag lanciert der Podcast «Buuchgfühl» jeden Tag eine Spezialfolge, wie es in einer Mitteilung heisst. Den Podcast hat 2021 die Pharmafirma Takeda Pharma AG zusammen zusammen mit der Patientenorganisation Crohn Colitis Schweiz lanciert.



In den Spezialfolgen des Podcasts begleitet Moderator und Produzent Matthias M. Mattenberger.eine erkrankte Person und einen Arzt, die sich am letzten Tag der Woche, ausserhalb der Praxis-Situation zum ersten Mal kennenlernen.



Geschichten und Ratschläge von Betroffenen

In der Schweiz leben gemäss Mitteilung über 25'000 Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmkrankheit. Was bedeutet das für die Betroffenen und welche Herausforderungen bringt die Krankheit mit sich? Diesen und weiteren Fragen geht der Podcast im fünf Spezialfolgen mit Gästen auf den Grund. Geschichten und Ratschläge von direkt und indirekt Betroffenen.

Der «World IBD Day», der jährlich am 19. Mai stattfindet, ist eine globale Initiative, die das Bewusstsein für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa schärfen und die Unterstützung für die betroffenen Personen stärken soll.

Die Podcast-Episoden sind über alle grossen Podcast-Plattformen und über YouTube erreichbar.

Verantwortlich bei Takeda Schweiz AG: Elisabetta Frondoni, Anja Enz, Leonie Reisner, Andrea Egli, Corinne Vogt-Knecht; verantwortlich bei Crohn Colitis Schweiz: Bruno Giardina; verantwortlich bei Mattenberger Group: Matthias M. Mattenberger (Konzept, Produktion und Projektleitung). (pd/yk)