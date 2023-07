SHB+: Bettina Schoch wird Managing Partnerin

Bettina Schoch stösst per Anfang August zu Sasserath Hermann Baumann Plus (SHB+) und wird das Beratungsunternehmen für Markenführung und Transformation in Zukunft gemeinsam mit Tobias Baumann leiten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in strategischer Kommunikation, insbesondere in Changeprozessen, ergänzt sie das bestehende Leistungsangebot von SHB+, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zuletzt habe Schoch die Kommunikations- und Marketingagentur Calydo mitaufgebaut, unternehmerisch vorangetrieben und während den letzten sechs Jahren als Geschäftsführerin geleitet. «Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Bettina die Zukunft von Sasserath Hermann Baumann Plus zu gestalten und mit ihrer Erfahrung Kunden in unseren Kernthemen noch ganzheitlicher begleiten zu können», lässt sich Tobias Baumann, Mitgründer und Managing Partner von Sasserath Hermann Baumann Plus, zitieren.

Sasserath Hermann Baumann Plus versteht sich laut Mitteilung als Team von unternehmerischen Co-Piloten, kreativen Strategen und passionierten Zukunftsgestaltern für Building Identity, Creating Value und Driving Change. «Ich bin überzeugt, dass man mit dem kollaborativen, auf individuelle Lösungen ausgerichteten Ansatz von Sasserath Hermann Baumann Plus deutlich mehr bewegt als mit Standardprozessen», so Bettina Schoch.

Durch die Ergänzung würden Unternehmen eine weitergehende Begleitung in Strategieprozessen erhalten – bis zur Verankerung durch Transparenz, Erlebnis und Involvierung, die einen nachhaltigen Geschäftserfolg verspreche. (pd/cbe)