Solid Identities: «Betty Bossi Mix» im knackig frischen Look

«Mehr Charakter, noch mehr Inspiration und näher an die moderne Lebenswelt der avisierten Zielgruppe»: So beschreibt Solid Identities den von Betty Bossi fürs Editorial-Redesign erhaltenen Auftrag in einer Mitteilung.

Gleichzeitig sollte das «Betty Bossi Mix» als Pilot-Umsetzung für eine markenkonforme Erweiterung des gestalterischen Repertoires der Marke Betty Bossi im Editorial-Bereich genutzt werden. Das Ziel: mehr visuelle Eigenständigkeit und Flexibilität für die einzelnen Publikationen. Und gleichzeitig die harmonische Einbettung der Magazine in eine lebendige, aber visuell kohärente Betty Bossi Markenwelt ermöglichen.





Mehr Details zum Editorial-Redesign im Projekt-Case finden sich hier.

Verantwortlich bei Betty Bossi: Susanne Ullrich (Leiterin Innovation & Leistungen, Mitglied der Geschäftsleitung), Sarah Oeschger (Leiterin Redaktion & Gestaltung Betty Bossi Mix), Julia Bühler (Koordinatorin Brand Management); verantwortlich bei Solid Identities: Selina Eugster (Creative Direction), Michèle Imhof (Brand Designerin). (pd/lol)