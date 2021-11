Filmgerberei: Blauer Delphin für die Filmproduktionsfirma

Am Donnerstag wurden die Sieger der 12. Ausgabe der Cannes Corporate Media & TV Awards prämiert. Dabei gingen acht Delphine an die Filmgerberei – darunter auch der blaue Delphin, der die erfolgreichste Produktionsfirma des Jahres auszeichnet und damit zum zweiten Mal in die Schweiz geht.

Die Filme der Zürcher Produktionsfirma konnten sich unter 888 Einreichungen durchsetzen und wurden insgesamt mit zwei goldenen, fünf silbernen und einem schwarzen Delphin (bester Schnitt) ausgezeichnet. Unter den gekürten Unternehmen sind Deux Frères, Sonova, KPMG, Economiesuisse sowie Swica, wie die Filmgerberei mitteilt.

«Bei allen ausgezeichneten Filmen hatten wir sozusagen eine Carte Blanche. Die Auszeichnungen beweisen, dass durch vertrauensvolle Zusammenarbeit herausragende Geschichten entstehen», so Executive Producer und Partner Flavio Gerber.

Gold geht an den Imagefilm von Deux Frères in der Kategorie «Marketingfilme – B2C». Der Film holt zudem Silber in der Kategorie «Imagefilm» sowie den schwarzen Delphin in der Kategorie «Bester Schnitt»:

Auftraggeberin: Deux Frères, Gian Grundböck, Florian Grundböck

Regie: Azra Djurdjevic, Silvio Gerber

Kamera: Silvio Gerber

Editor: Thomas Cervenca

Produzentin: Azra Djurdjevic



Ein weiterer goldener Delphin geht an «Hanna Cash» in der Kategorie «Informationsfilme, Erklärvideos»:

Auftraggeberin: Economiesuisse, Tatja Vojnovic, Florence Mauli

Regie: Flavio Gerber, Balz Chen

Kamera: Silvio Gerber

Editor: Urs Westermann

Produzentin: Susanne Bucher



Zwei Mal Silber in den Kategorien «Imagefilm» und «Marketingfilme – B2C» geht an «Life Without Limitations» von Sonova:

Auftraggeberin: Sonova, Patrick Lehn

Regie: Alun Meyerhans, Silvio Gerber

Kamera: Silvio Gerber

Editor: Lea Filadoro

Produzentin: Azra Djurdjevic



Silber geht zudem an die Team Video der KMPG in der Kategorie «Human Resources» sowie an den Geschäftsbericht der Swica in der Kategorie «Interne Kommunikation». Der Film «Life Without Limitations: The Life of Natalia Martins» wurde mit einem «Finalist Certificate» in der Kategorie «Branded Content» ausgezeichnet, schreibt die Filmgerberei weiter.

15 Delphine für die Schweiz

Der diesjährige Grand Prix ging bereits zum dritten Mal in Folge nach Deutschland. Die Filmproduktion Fynal aus Dortmund konnte die Jury mit ihrem ausdrucksstarken und einprägsamen Film «Applaus reicht nicht aus» über den Pflegekräftemangel in Deutschland überzeugen und sicherte sich die begehrte Grand-Prix-Trophäe, den weissen Delphin.

Der DACH-Raum zeichnet sich als eine der stärksten Regionen bei den Cannes Corporate Media & TV Awards ab und konnte bei der diesjährigen Ausgabe eine grossee Anzahl an Delphin-Trophäen für sich verbuchen, wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilt. Insgesamt 73 Auszeichnungen, darunter der Grand Prix und sechs Gewinner aus den insgesamt sieben Production Arts & Crafts Kategorien wurden innerhalb der drei Länder vergeben. Ausserdem konnten sich Einreicher wie die Donau-Universität Krems, Seed Audio-Visual Communication, Stereoscreen und die Terra Mater Factual Studios über mehrere Trophäen und Auszeichnungen freuen.

Aus der Schweiz gibt es ingesamt 23 Finalisten und davon 15 Delphin-Gewinne, wie es auf Anfrage heisst. Alle Gewinner finden Sie hier. (pd/cbe)