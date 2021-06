Branders: Blick in die Welt der Gesundheit der Zukunft

Gesundheit ist nicht selbstverständlich – sie braucht Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Initiative. Die Covid-19-Pandemie hat uns gerade deutlich vor Augen geführt, wie fragil Gesundheit ist, welche Herausforderungen das Gesundheitssystem zu stemmen hat und wie rasch wir unsere Freiheiten verlieren können. Gleichzeitig wird unser Gesundheitsverständnis immer ganzheitlicher, und unser Gesundheitswissen wächst. So fühlen wir uns im Cockpit unseres Organismus immer sicherer. Was bedeutet das für unsere Gesundheit der Zukunft?

Die Krankenversicherung Sanitas möchte Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben und ihr Wissen zur Gesundheitszukunft mit der Schweizer Bevölkerung teilen. Dafür geht sie mit dem jährlich erscheinenden Sanitas Health Forecast neue Wege – der ersten Schweizer Publikation über das, was uns persönlich und als Gesellschaft zum Thema Gesundheit bewegt und in Zukunft erwartet.

Konzipiert, produziert und gestaltet wird der Sanitas Health Forecast von der Zürcher Creative Consultancy Branders, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Branders führt ein interdisziplinäres Redaktionsteam, bestehend aus 40 Journalistinnen, Illustratoren, Fotografinnen und Künstlern sowie dem Wörterseh-Verlag.

Auf über 400 Seiten beleuchtet die Publikation die grössten internationalen Gesundheitstrends – und zwar auf möglichst ganzheitliche Art und Weise. Wie lernen wir, unsere Gesundheit immer eigenständiger zu managen? Weshalb ist geistige Gesundheit immer weniger ein Tabuthema? Wie sieht die Sexualität von morgen aus? Und wie wird unsere Gesundheit durch unsere Umwelt beeinflusst? 70 Stories liefern Antworten – Reportagen, Experten-Interviews, Selbstversuche, Essays, Porträts von Betroffenen und Tipps für den Gesundheitsalltag helfen dabei, dass wir heute lernen, wie wir möglichst lange möglichst gesund leben können.

Der Sanitas Health Forecast präsentiert zudem zum zweiten Mal die Ergebnisse der ersten repräsentativen Studie zur Gesundheit der Zukunft der Schweiz. Für diese wurden Schweizerinnen und Schweizer aller Altersgruppen und Landesteile zu ihren Gedanken, Wünschen und Sorgen befragt, was das Thema Gesundheit betrifft. Die Erkenntnisse werden im Sanitas Health Forecast nicht nur diskutiert, sondern sie flossen auch in den Inhalt der Reportagen ein und dienten als Grundlage für manche Stories und Experten-Gespräche.

Die Publikation verbindet Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse mit persönlichen Geschichten und Studienerkenntnissen. In diesem Jahr sowohl als Hard- wie auch als Softcover in Buchhandlungen und am Kiosk erhältlich, ist sie ein Hybrid aus Magazin und Buch, in dem man immer wieder blättern und Neues entdecken kann. Fundierte Reportagen und Interviews wechseln sich ab mit kurzen, unterhaltsamen Fakten und Tipps für den Gesundheitsalltag.

Die Werbung für den Sanitas Health Forecast setzt stark auf den Titel der diesjährigen Ausgabe: den neuen Gesundheitsoptimismus. Dieser wird auch mithilfe des Motivs der malaysisch-chinesischen Fotografin Zhong Lin transportiert, welches das Titelbild ziert und auch als Key-Visual zum Einsatz kommt. Die Kampagne fokussiert auf (D)OOH-Stellen im Umfeld von Buchhandlungen und Kiosken, zudem sprechen Digital Ads und Social Ads potenziell interessierte Viewer in relevanten Kontexten gezielt an.

Zur thematischen Vertiefung der in der Publikation aufgegriffenen Themen dient der Sanitas Health Forecast-Podcast. Moderiert von Frank Baumann, gibt es tiefgründige Gespräche mit Expertinnen und Experten aus Medizin, Wissenschaft und Forschung zu hören sowie mit Menschen, die am Puls der gesundheitlichen Trends sind.

Der Sanitas Health Forecast erscheint jährlich und ist für ca. 18 Franken am Kiosk und im Buchhandel erhältlich und kann online auf woerterseh.ch bestellt werden.



