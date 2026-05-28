Publiziert am 28.05.2026

Das Boot Camp findet vom 17. bis 20. August 2026 statt und richtet sich an Personen kurz vor dem Studienabschluss oder mit erster Berufserfahrung, die sich für Kommunikation, PR, Public Affairs, Marketing oder Markenstrategie interessieren. Als Hintergrund nennt die Agentur zwei Entwicklungen: den wachsenden Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Kommunikationsbranche sowie wirtschaftlichen Druck, der dazu führe, dass Agenturen und Kommunikationsabteilungen weniger Einstiegsstellen anbieten.

Das Programm vermittelt die zentralen Disziplinen moderner Kommunikation: Strategie, Public Affairs, Kreativität, Marke, Social und Krise. Die Teilnehmenden arbeiten an realen Briefings, trainieren Auftritte und werden von führenden Beraterinnen und Beratern der Branche geleitet. «Kommunikation braucht junge Menschen, die kritisch denken, kreativ arbeiten und Verantwortung übernehmen wollen», wird CEO Michel Grunder in einer Mitteilung zitiert. «Genau ihnen wollen wir die Türen öffnen.»

Bewerbungen sind ab Anfang Juni möglich, die Platzzahl ist begrenzt. Alle Informationen sowie das Bewerbungsformular sind unter farner75.ch abrufbar. (pd/cbe)