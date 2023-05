Evoq: Boot-Metapher für Schülerinnen und Schüler

Ein neues Bild für das Leitbild

Die Schule Dietikon hat in einem partizipativen Prozess ein neues Leitbild mit dem Titel «Lernen fürs Leben» entwickelt. Die Schule positioniert sich dabei als Lebensschule für ihre rund 3000 Schülerinnen und Schüler aus 84 Nationen. Damit will die Institution Orientierung und Identifikation für alle Beteiligten bieten und aufzeigen, welche wichtige Integrationsaufgabe sie für die Stadt an der Limmat erfüllt.

Evoq Communications wurde mit der Aufgabe betraut, das in diversen Workshops erarbeitete Material in ein eingängiges und einfach verständliches Bildkonzept zu giessen. Ziel war es, mit möglichst wenig Text und einer zur Stadt passenden Metapher die Idee einer modernen Schule mit den Schülerinnen und Schülern als Kern zu vermitteln. Zudem sollte das Leitbild inspirierend und anregend sein, damit sich die unterschiedlichen Anspruchsgruppen gerne darin vertiefen.

Die Agentur aus Zürich hat die Limmat als zentrales und prägendes Element gewählt, schreibt sie in der Mitteilung. Auf dem Fluss sind die Schülerinnen und Schüler in einem Boot zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Leben unterwegs. Die beteiligten Menschen wie Lehrpersonen, Eltern oder die Gesellschaft bilden den Rahmen der Handlung und sind mit Wegen und Brücken untereinander vernetzt. Kulturelle Wegmarken vermitteln Werte, wie man sich in der Schule Dietikon begegnen will.

Das Leitbild wird in Form von Plakaten in den sechs Schuleinheiten der Gemeinde veröffentlicht und an diversen Anlässen den Schulleitungen, dem Stadtrat und Eltern vorgestellt. Zusätzlich stehen Flyer mit kurzen Erklärungstexten und eine digitale Version zur Verfügung.

Verantwortlich bei Schule Dietikon: Mirjam Peter, Schulvorsteherin

Workshops und Inhalt: Sarah Büchel, Büchel Beratung; verantwortlich bei Evoq: Adrian Schaffner, Projektleitung und Text; Saija Sollberger, Illustration; Sara Streule, Creative Directio. (pd/wid)