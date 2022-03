Für die inhabergeführte Brain'print ist mit der Übernahme eine optimale Nachfolgelösung gefunden worden. Für die führende Schweizer Anbieterin von Lösungen im Kundenbeziehungsmanagement MS Direct Group bedeutet die Übernahme einen weiteren Schritt zu Ausbau und Stärkung der eigenen Kompetenz im Bereich Dialogmarketing und Print-Management, wie es in einer Mitteilung heisst.

Brain'print agiert seit 2004 als Anbieterin von Print-Management-Lösungen in der Schweiz und bietet Unternehmen wie Ikea, Marionnaud oder Greenpeace Beratung und Umsetzungsbegleitung für Mailings, Drucksachen und andere Printmedien.

Von der rückwirkend per 1. Januar 2022 erfolgten Übernahme der Brain'print verspricht sich Milo Stössel als VR-Präsident der MS Direct Group einen zusätzlichen Synergieschub zwischen Online und Print und eine dynamische Weiterentwicklung seiner Direktmarketing-Dienstleistungen. Insbesondere die Erschliessung neuer Zielgruppen im Printbereich innerhalb der MS Direct Group sowie eine datengetriebene Innovierung des Printmanagements wird angestrebt.

Stössel rechnet damit, dass Print als Geschäftsmodell interessant bleibt und je länger je mehr professionelle Akteure gefragt sind, die unter Ausnutzung von Optik, Haptik und Ästhetik des Gedruckten neue kreative Ansätze für die Kommunikation mit dem Kunden entwickeln. Da die MS Direct als Lettershop gegründet wurde und seit über 40 Jahren erfolgreich Dialogmarketing Dienstleistungen erbringt ist die Stärkung dieses Geschäftsbereiches auch eine emotionale Geschichte. Die Übernahme der Brain'print versteht er zudem auch als Bekenntnis zu Print und die Prognose, dass die qualitative Bedeutung von Mailings und Drucksachen im Marketingmix nicht ab-, sondern tendenziell zunimmt.

Leo Arnold hat das als langjährigen Brain'print-Geschäftsführer in der Überzeugung bestärkt, «dass wir durch die Integration unseres Unternehmens in die MS Direct Group das Wachstum unserer Dienstleistungen weiterentwickeln und vorantreiben können.» Denn die neue Konstellation sieht vor, dass die im Bereich Printmanagement und Direktmarketing Management tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MS Direct in die Brain'print integriert werden. Damit entsteht ein sehr kompetentes und erfahrenes Team in den Bereichen Print Management, Datenmanagement und Mailing-Produktion.

Leo Arnold wird Brain’print noch bis Ende 2022 als Geschäftsführer leiten und dem Team bis Ende 2023 beratend zur Seite stehen. Die «neue» Brain’print «part of ms direct group» wird mit diesem Schritt mehr als zehn Millionen Franken Umsatz machen und zusammen mit den Gesellschaften Qmart und Dialogworld der MS Direct Group ein ganzheitliches Kampagnenmanagement etablieren, wie es weiter heisst. (pd/cbe)