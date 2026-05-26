Publiziert am 26.05.2026

Petermann Bédat steht für eine neue Generation unabhängiger Schweizer Uhrmacherkunst. Die zwei Gründer, ausgebildet von den Besten der Branche, entwickeln aus ihrem Atelier nahe Lausanne eine zeitgenössische Vision der Haute Horlogerie. In kurzer Zeit hat die Marke eine beeindruckende Anziehungskraft bei Sammlern und einflussreichen Branchenakteuren aufgebaut – besonders in den USA, Japan und der internationalen Independent-Watchmaking-Szene.

Rizes will laut eigenen Angaben ein Markenuniversum schaffen, das die Schärfung der DNA, mehr Kohärenz, Begehrlichkeit und kulturelle Strahlkraft vereint. Ziel ist es, eine starke Vision zu etablieren und die Marke mit Inhalten, die weit über das Produkt hinausgehen, langfristig zum Strahlen zu bringen.

Als erstes sichtbares Resultat der Kooperation hat die Agentur eine Videoproduktion realisiert. (pd/cbe)