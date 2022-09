Process: Brandrefresh für Adnovum umgesetzt

Der Markt, in dem sich Adnovum bewegt, wandelt sich stark. Deshalb beschloss das Leadership-Team rund um den CEO Thomas Zangerl einen Brandrefresh, basierend auf der neuen Ausrichtung des Unternehmens. Die neue Marke soll weiterhin die Kernkompetenzen des Unternehmens reflektieren, aber auch erlebbar machen, dass Marktorientierung und Kollaboration in der Zusammenarbeit mit Kunden in der neuen Adnovum-Ära stark an Bedeutung gewinnen.

Von der neuen Adnovum-Leuchtschrift hoch über den Bahngleisen im Kreis 4 bis zur Corporate-Website, vom Interior Design im neuen Hauptsitz in Zürich über die Farb- und Bildwelt bis hin zu Logo und Claim: «Der Brandrefresh wirkt und kommuniziert zielführend an sämtlichen Touchpoints», heisst es in einer Mitteilung. Mit dem neuen markanten Auftritt zeige sich Adnovum nicht nur agil und dynamisch, sondern wirke auch freundlich und zugänglich.

Für Adnovum CMO Andreas Punter ist das Rebranding für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens zentral: «Wir sind stolz auf den neuen Brand, weil er an allen Touchpoints nach aussen trägt, wofür wir stehen: Smarte Köpfe und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Damit stärkt er unsere Positionierung und trägt langfristig zum wirtschaftlichen Erfolg von Adnovum bei.»

Für das gesamte Rebranding mit Analyse, Strategie, Design und Umsetzung setzte Adnovum auf die Zürcher Agentur Process. (pd/cbe)