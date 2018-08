Geyst: Bühne und Sprungbrett für Filmtalente

Da gehen die Emotionen hoch, wenn am 15. September im Zürcher Volkshaus die Filmtalente 2018 gewählt werden. Denn an der TalentScreen Award Night wählt neben einer Fachjury auch das Publikum lautstark mit. Genauso packend ist auch die von der Agentur Geyst entwickelte Markenwelt von TalentScreen, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

Der Verein TalentScreen ist ein Zusammenschluss von professionellen Filmemachern und Persönlichkeiten aus der Schweizer Film-, Kultur- und Medienbranche. Er fördert die Filmkultur in der Schweiz und führt zu diesem Zweck Wettbewerbe in den Kategorien «Short Movie», «Acting» und «Music Video» durch. Der Verein ist mit der Schweizer Filmbranche stark vernetzt und die Gewinner werden durch den Verein gezielt gefördert – und haben reelle Chancen auf echte Filmjobs.

Moderne Markenwelt

Im Zentrum des TalentScreen-Engagements steht das Ziel, die spannendsten Schweizer Talente aufzuspüren, und diese gezielt zu fördern. Entsprechend «bold», modern und stringent sollte die neue Markenwelt des Fördervereins und der Kommunikationsauftritt des Awards daherkommen. Das Ergebnis kann was, wie es in der Mitteilung heisst: «Perfekte Co-Creation – die enge Zusammenarbeit mit dem Team bei Geyst hat zu einem super Ergebnis geführt», wird Flora Ruhmannseder, Projektverantwortliche bei TalentScreen, zitiert. «Alle Komponenten kommen aus einem Guss und transportieren alles, was uns ausmacht.»

TalentScreen sucht die Filmtalente von morgen. Als Symbol für die klare Ausrichtung zieht sich darum der «Focus-Frame» einer Kamera durch die visuelle Sprache. Dieses Element begleitet den gesamten Auftritt ebenso konsequent wie die auffälligen, künstlerischen Visuals und Videos. «Das war der Wahnsinn. Wir haben einen Tag lang Material gefilmt, um uns dann viele Tage damit zu beschäftigen alles wieder kaputt zu machen», so Creative Director Matthias Kadlubsky.

Seit Kurzem ist die neue TalentScreen-Website online und für die Anmeldung zum Wettbewerb offen. Wer die grosse Bühne und den Einstieg in die Schweizer Filmwelt sucht, informiert sich jetzt.

Verantwortlich bei TalentScreen: Flora Ruhmannseder (Projektleitung), Daniel Höltschi, Peter Hürlimann (Verein TalentScreen); verantwortlich bei Geyst: Matthias Kadlubsky, Reto Odermatt, Christian Raissig, Oliver Fried, Yannis Petrone, Marcel Capeder, Lorenzo Strecke (Kreation), Sophie Baumgartner, Venanzio Peterle (Realisation), Tanja Birrer (Beratung). (pd/cbe)