119 Millionen Franken: So viel hat die Bundesverwaltung letztes Jahr für die Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben. So heisst es in einem Bericht der NZZ am Sonntag. Das ist beinahe eine Verdoppelung gegenüber 2007, als 69 Millionen dafür aufgewendet wurden. Mit ein Grund für den Kostensprung war die Pandemie, aber nicht nur. Allein auf die Presse- und Informationsarbeit entfielen letztes Jahr 31 Millionen. (pd/tim)