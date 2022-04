Maybaum Film: Büro in Bern eröffnet

Maybaum Film ist zurück in Bern: Das Unternehmen lud am 31. März zum Grand Opening ihres neuen Büros im Breitenrain. Die Eröffnungsfeier fand mit rund 100 geladenen Gästen, Foodtruck und Live-Musik statt.

«Der treue, längjährige Kundenstamm in Bern hat uns dazu bewegt, dort wieder mehr Präsenz zu zeigen», lassen sich die drei Managing Partner Michel Alraun, Laurent Ulrich und Michel Frutig in einer Mitteilung zitieren. Maybaum Film wurde 2006 von Michel Alraun und Laurent Ulrich in Burgdorf gegründet. Entsprechend gross ist deshalb die Verwurzelung in der Region. «Die Berner im Team freut’s. Und mir macht es vor allem Freude, mit der geballten Kompetenz und Manpower von Maybaum noch stärker regional verankert zu sein», sagt Michel Alraun.

Gearbeitet wird per sofort in einem schmucken Ladenlokal mitten im Breitsch-Quartier. Die Räumlichkeiten bieten ein Meetingzimmer, Kreativraum und zwei Postproduktionsplätze. Dazu gibt es einen grossen Screen für Rohschnittpräsentationen und Kaffee von der Berner Rösterei.

Eingeladen zum Grand Opening waren Kunden, Agenturen, Partner und Freunde. Neben lokalem Bier von Braukunst Bern servierte Sumaq Maki peruanische Häppchen aus dem Foodtruck. Der Thuner Bluesmusiker Lucky Wüthrich begeisterte die Gäste mit einem Live-Akustik-Set. (pd/tim)