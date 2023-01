Lauberhornrennen: Canon wird offizieller technischer Partner

Vom 12. bis am 15. Januar unterstützt Canon als Sponsor das 93. Internationale Lauberhornrennen in Wengen. Erstmals wird Canon im Jahr 2023 seine Canon Professional Services (CPS) beim Lauberhornrennen in Wengen anbieten, wie es in einer Mitteilung heisst. Fotografinnen und Fotografen können von kostenlosen Check und Cleans, Leih- und Ersatzequipment sowie Beratung durch Produktexpertn profitieren. Im Medienzentrum können sich akkreditierte Pressefotografen zudem über Canon Neuheiten und Produkte informieren.

Dem Anlass der Sportfotografie Rechnung tragend sind die Produkte des EOS R Systems, insbesondere die EOS R6 Mark II, die EOS R3 oder auch die Supertele-Objektive mit RF-Mount, wie das RF 600mm F/4L IS USM oder das RF 1200mm F/8L IS USM im Fokus der Produktpräsentation von Canon. (pd/wid)