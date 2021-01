In der Marketing- und Kommunikationsabteilung von Chair Airlines kommt es zu einem Wechsel. Carmen Schmid übernimmt per sofort die Position als Marketing- und PR-Managerin in einem 60-Prozent-Pensum, wie die Fluggesellschaft mitteilt. Die 43-Jährige folgt auf Daniela Siebertz, die sich nach vier Jahren im Dienst der Fluggesellschaft in Mutterschaftsurlaub begeben hat, und sich anschliessend einer neuen Herausforderung widmen wird.

Carmen Schmid ist ausgebildete Marketing- und PR-Fachfrau mit eidgenössischem Fachausweis. Ihre Tourismuskarriere startete sie im Tour Operating bei Kuoni und arbeitete anschliessend in verschiedenen Positionen, u.a. bei HRG, Swissair, Belair und Helvetic Airways.

Chair Airlines wurde 2019 gegründet und ist eine Weiterentwicklung der Germania Flug AG. Die Fluggesellschaft operiert aktuell ab Zürich. (pd/lom)