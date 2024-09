Atupri: Caroline Meli leitet neu die Krankenkasse

Publiziert am 03.09.2024

Die Atupri Gesundheitsversicherung hat eine neue Chefin erhalten. Caroline Meli ist seit Anfang September CEO der Krankenkasse und folgt damit auf Christof Zürcher, der in den Ruhestand geht.

Meli hatte an der Universität Bern in Wirtschaftswissenschaften promoviert und arbeitete in Führungspositionen bei Post und Postfinance. Gemäss einer Mitteilung vom Dienstag ist sie seit 2018 bei Atupri tätig und war bisher als Leiterin Marketing und Vertrieb sowie als Mitglied der Geschäftsleitung tätig (persoenlich.com berichtete).

Meli habe die Kultur und die Entwicklung von Atupri in den vergangenen Jahren stark geprägt und dabei insbesondere die Digitalisierung vorangetrieben. Mit ihrer Wahl zur CEO setze der Verwaltungsrat auf Kontinuität und verfolge weiterhin das Ziel, die einfachste Gesundheitsversicherung zu werden, heisst es weiter. (sda/nil)