Yellow: Charme-Offensive für Art Basel kreiert

Die Konkurrenzsituation mit internationalen Metropolen wie Paris und der zunehmende Druck aus der Kunstszene führten bei verschiedenen touristischen und wirtschaftlichen Leistungsträgern zu Verunsicherung, was die Zukunft der internationalen Kunstmesse in Basel betrifft. Aus diesem Grund hat Basel Tourismus im letzten Herbst im Auftrag des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt eine Taskforce initiiert. Um den kreativen Prozess zu strukturieren und die Massnahmen der Tasksforce in ihrer Wirkung zu koordinieren, hat Basel Tourismus die Kreativagentur Yellow ins Team geholt, wie es in der Mitteilung heisst.

Anhand von Brainstormings mit diversen Leistungsträgern und einer Analyse der Ansprüche verschiedener Zielgruppen wurden die zahlreichen Ideen für Massnahmen nach Wirkung und Komplexität geprüft und bewertet.

Neben Anpassungen im Leistungsangebot von Hotellerie und Gastronomie zeigte sich die Charme-Offensive in Sachen Willkommenskultur und Gastfreundschaft als Massnahme mit starkem Potenzial. Unter dem Motto «I’m part of it» entwickelte das Team von Yellow eine Sensibilisierungskampagne für Leistungsträger in der Gastronomie und Hotellerie sowie für die Basler Bevölkerung. Sie umfasst Filme in verschiedenen Längen und Formaten, Flyer, diverse Kleber und Buttons in Farben der Art Basel. Der Startschuss zur Kampagne erfolgte anlässlich einer Medienkonferenz am 8. Mai 2023.

