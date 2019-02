Adobe: Christoph Kull für Schweizer Markt zuständig

Adobe hat Christoph Kull zum Vice President & Managing Director Central Europe ernannt. In dieser Position verantwortet Kull die strategische und operative Geschäftsleitung von Adobe in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie in Osteuropa, wie es in einer Mitteilung heisst.

«In einer Zeit, in der die Content-Produktion und der Konsum von digitalen Inhalten ungebremst zunehmen, müssen Marken aussergewöhnliche Kundenerlebnisse bereitstellen», wird Kull zitiert. «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams in ganz Europa, um unseren Kunden die besten Design-Tools und branchenführenden Lösungen für digitale Erlebnisse anzubieten.»

Kull verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmenssoftware-Branche, heisst es weiter. Vor seinem Wechsel zu Adobe war er beim Finanz- und HR-Cloud-Softwareanbieter Workday tätig, wo er als Regional Vice President die Geschäfts- und Vertriebsaktivitäten des Unternehmens im gesamten DACH-Markt verantwortete. Zuvor arbeitete Kull 15 Jahre bei SAP, in den letzten zwei Jahren als Vice President for Database & Technology für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Adobe ist ein Anbieter von Creative, Digital Document und Customer Experience Management Lösungen. Das Unternehmen hat eine Niederlassung in Zürich. (pd/cbe)