Hotelplan Suisse: Christoph Roos ist neuer Director Distribution

Publiziert am 06.05.2024

Per 1. Mai 2024 hat Christoph Roos die neu geschaffene Stelle als Director Distribution bei Hotelplan Suisse angetreten. Das schreibt der Reiseveranstalter in einer Medienmitteilung. Damit werde der Vertrieb von Hotelplan Suisse gestärkt, die Verantwortung für die schweizweit 82 Filialen in einer Funktion gebündelt und das Management-Team von Hotelplan Suisse um diese Schlüsselposition erweitert, heisst es weiter.

In seiner Funktion verantwortet Christoph Roos nebst den eigenen Filialen auch die Abteilungen Agent Sales und Sales Support sowie die beiden Hotelplan Customer Center (HCC) in Glattbrugg und Lausanne. In seiner Funktion ist Christoph Roos Mitglied des Managementteams von Hotelplan Suisse und rapportiert direkt an Nicole Pfammatter, CEO Hotelplan Suisse.



Christoph Roos hält einen Master in Business Administration und war während der letzten sechs Jahre in verschiedenen Funktionen bei Esprit tätig, zuletzt als Head of Retail Austria & Switzerland. Dabei verantwortete er sämtliche Filialen in Österreich und der Schweiz. Davor arbeitete er unter anderem als Regional Sales Manager sowie Manager HR Switzerland bei Aldi Suisse. (pd/nil)