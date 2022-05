Dynamics Group: Clarissa Haller wird Senior Partner

Mit Clarissa Haller wird eine der profiliertesten Kommunikations-Managerinnen der DACH-Region per 1. Mai 2022 Senior Partner der Dynamics Group. Vom Standort Zürich aus werde sie Persönlichkeiten und Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und darüber hinaus zu strategischen Kommunikations-, Reputations- und Sustainability-Themen beraten, heisst es in der Mitteilung.

Haller hat mehr als dreissig Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation. Zuletzt war sie Head of Group Communications bei der Siemens in München. In diese Zeit fällt die Umwandlung des Unternehmens vom Konglomerat hin zu vier Börsen-notierten eigenständigen Unternehmen. Zuvor war sie in gleicher Funktion unter anderem bei der Credit Suisse und der ABB (beide Zürich) tätig sowie bei Roche Diagnostics in Basel.

Sie ist Spezialistin für digitale und kulturelle Transformation der Kommunikation sowie Expertin für die Positionierung von CEOs, Senior Executives und Unternehmen. Ihre Branchenkompetenz umfasst Luft- und Raumfahrt, Banken, Konsumgüter, Maschinenbau, Mobilität, Software, Gesundheit und Medien. Darüber hinaus ist sie an verschiedenen Hochschulen als Dozentin für Kommunikation und Leadership engagiert.

Clarissa Haller besitzt einen Master-Abschluss der Ludwig-Maximilians-Universität München und einen Abschluss im Bereich «Sustainability Leadership» der University of Cambridge.

«Wir freuen uns sehr, Clarissa Hallers herausragende Expertise in der Unternehmenskommunikation für die Dynamics Group gewonnen zu haben. Ihre breite Erfahrung bei der strategischen Unterstützung und Positionierung von CEOs und Unternehmern, Weltkonzernen und Familienunternehmen werden sehr wertvoll für unsere Kunden sein», sagt Edwin van der Geest, Co-Gründer und Senior Partner der Dynamics Group.

«Ich freue mich sehr darauf, das Team der Dynamics Group zu verstärken, die eine herausragende Position in den Bereichen Strategieentwicklung, Kommunikation sowie Markt- und Finanzanalyse hat, und meine Erfahrung in den Bereichen Corporate Communications und Reputationsmanagement hier einbringen zu können», so Clarissa Haller. (pd/wid)